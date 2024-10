Andrà avanti sino al 27 ottobre il Servizio di Salvamento a Mare che avrebbe dovuto terminare il 27 Settembre.

La decisione è stata motivata dal Comune di Castelsardo con il fatto che “Le spiagge della Città sono infatti ancora frequentate, sia da turisti stranieri, ma anche da bagnanti nostrani e vacanzieri nazionali”.

Il provvedimento è stato approvata dalla Giunta Comunale, per il quale sono stati impegnati nuovi fondi, recentemente ottenuti dalla Regione Sardegna.

Le postazioni sono presenti nel litorale "Sacro Cuore/Ampurias" e " La Madonnina", e saranno attive tutti i giorni, dal Lunedi al venerdì dalle ore 11.00 alle 16.00, e il fine settimana dalle 10.00 alle 17.00.

Il servizio è fornito dalla Società Nazionale Salvamento di Sassari, ed è ormai divenuto di vitale importanza per, fa sapere ancora il Comune “Favorire la salvaguardia e la tutela dei bagnanti nelle spiagge di Lu Bagnu, mediante azioni di prevenzione, avvistamento, primo soccorso e sensibilizzazione”.

Un’attività che, anche quest’anno, durante tutta la stagione estiva, ha registrato ben 16 salvataggi di persone in difficoltà, a causa di condizioni meteo sfavorevoli o la per la presenza di buche o correnti marine avverse, salvando vite umane e dispensando consigli utili a chi non ha dimestichezza con il mare. Sono stati effettuati anche numerosi interventi per punture di insetti, meduse e altri piccoli incidenti in spiaggia.

“È la prima volta che si proroga il servizio così a lungo, ben 4 mesi – ha dichiarato l’assessore alle politiche ambientali Roberto Fiori – con l’obiettivo di consentire la sicurezza dei bagnanti, soprattutto dei visitatori provenienti dall’estero che approfittano volentieri del clima mite della nostra Città, e che, anche nelle prossime settimane, potranno quotidianamente godere delle nostre spiagge, in totale sicurezza”.