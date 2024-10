Possono partire i lavori di manutenzione straordinaria sui pretrattamenti e sugli scarichi a mare de “La Vignaccia” e de “La Marina”, a Castelsardo. L’annuncio di Abbanoa al Comune è frutto di un incontro, avvenuto la scorsa estate a Cagliari, nella sede dell’Egas, alla presenza del presidente Fabio Albieri, di funzionari e tecnici di Abbanoa, del Sindaco Antonio Capula, dell’Assessore all’ambiente Roberto Fiori e di quello alle manutenzioni Roberto Pinna.

“Gli interventi sono stati richiesti, con urgenza, – spiegano dal Comune – a seguito delle cattive condizioni degli impianti di pretrattamento con grigliatura, e delle condotte sottomarine che si presentano danneggiati in diversi punti, anche molto vicini alla costa, e non permettono così, né una corretta depurazione dei reflui, né il rilascio degli stessi al largo. Ciò sta comportando, come nel caso della condotta de “La Vignaccia”, la fuoriuscita, da diversi anni, di abbondanti reflui che vanno a disperdersi nell’intero Golfo della Vignaccia e Pedraladda, ed in caso di fuoriuscita o rottura nella spiaggia de La Marina”.

Gli interventi prevedono l’adeguamento funzionale delle stazioni di pretrattamento, attraverso adeguamenti edili ed installazione di un nuovo sistema di grigliatura di nuova generazione con griglia fine a pettine rotante tipo “huber rotamat” e con griglia fine a barre tipo “huber raremax” .

Inoltre saranno ripristinate le condotte sottomarine con la sostituzione di alcuni tratti di tubazionegli ugelli di scarico e la sostituzione delle valvole di controflusso finale. L’intervento alle stazioni di pretrattamento prevede la demolizione di una parte della canalatura esistente e la successiva ricostruzione con le misure adeguate per l'installazione del nuovo sistema di grigliatura, il collegamento della fognatura in arrivo alla tubazione esistente per la messa in bypass dell'impianto, l'installazione e massa in esercizio del nuovo sistema di grigliatura e raccolta del grigliato con adeguamento degli impianti elettrici.

L’intervento alle condotte sottomarine consisteranno invece nella sostituzione di un tratto di tubazione, in contemporanea alla messa in bypass della stazione di pretrattamento, per consentire i tagli e l'inserimento dei nuovi pezzi speciali senza l'arrivo di refluo. Secondo il cronoprogramma si inizierà il 17 febbraio per terminare il 23 marzo.

“Ringraziamo il Presidente di Egas Fabio Albieri – hanno dichiarato gli amministratori – e siamo soddisfatti della grande disponibilità avuta dai vertici di Abbanoa che hanno accolto le nostre istanze, in tempo per gli obiettivi che ci avevamo prefissati, cioè prima dell’inizio della stagione estiva. Sono state ascoltate le esigenze dell’amministrazione, che punta alla salvaguardia dell'ambiente della nostra Città, per tutelare la salute di cittadini e visitatori, valorizzando nel contempo l’offerta turistica, punto fermo che questa amministrazione intende portare avanti con decisione”.