Non sarebbe doloso l’incendio che intorno alle 5 di questa mattina ha completamente distrutto cinque imbarcazioni e danneggiato altre due ormeggiate al porto di Castelsardo. Secondo le prime indagini avviate dalla Guardia costiera di Porto Torres e dall'Ufficio di Castelsardo, coordinate dalla Procura di Sassari, la causa sarebbe un cortocircuito su una motobarca di 12 metri.

I militari hanno acquisito vari filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del porto turistico, e da queste non emergerebbe nessun elemento che possa far pensare a un atto doloso. Lo stesso proprietario della barca da cui è partito l'incendio aveva controllato l'imbarcazione ieri notte e ha dichiarato di non sospettare alcun atto intimidatorio nei suoi confronti. Il maxi rogo è stato spento grazie all'intervento in forze dei Vigili de fuoco arrivati da Porto Torres e Sassari, anche con una squadra di sommozzatori che ha disormeggiato alcune barche accompagnandole al largo per evitare che fossero raggiunte dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Castelsardo.

Cinque barche sono state completamente distrutte dal fuoco e sono andate a fondo, due hanno subito danni ingenti. Non si è registrato nessun ferito. Le indagini restano comunque aperte con gli inquirenti impegnati a vagliare le testimonianze raccolte e i filmati acquisiti dalla rete di videocamere di sorveglianza installate nell'area del porto.