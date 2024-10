Domani, 24 maggio, uscirà nelle sale La Sirenetta, il nuovo film targato Disney. La pellicola diretta dallo statunitense Robert Marshall è stata girata per gran parte in Sardegna.

Santa Teresa e Castelsardo hanno fatto da scenario ai paesaggi incantati. Proprio Castelsardo è protagonista nel trailer condiviso dalla Disney per promuovere l'uscita nelle sale italiane.

"Un mare di emozioni per questo travolgente spettacolo di luci a dispendio energetico minimo - si legge -, per la prima volta in Europa realizzato con proiezioni da oltre 700 metri di distanze".

Nel video l'affascinante borgo viene infatti illuminato dalle luci che trasmettono alcune immagini in anteprima del film. Un tripudio di colori che risplendono nella notte illuminando lo specchio d'acqua che circonda Castelsardo.