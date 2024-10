I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, questa mattina, hanno arrestato per spaccio di stupefacenti reiterato in concorso Carlo Cossu e Michele Spezziga, 55enni pregiudicati del luogo.

I Carabinieri della Compagnia di Valledoria, a conclusione di prolungata indagine avviata a seguito di una morte per overdose avvenuta nell’estate 2012 a Castelsardo (nei mesi successivi altro episodio di overdose in zona senza però fine tragica per il giovane tossicodipendente), hanno ricostruito la rete di spaccio e di rifornimento dell’eroina nella zona intorno a Valledoria (Nulvi, Viddalba, Trinità d’Agultu e Castelsardo).

I due arrestati, unitamente ad una 40enne pregiudicata di Castelsardo e un 40enne di Trinità, avrebbero controllato il mercato dell’eroina in zona e durante le indagini sarebbe stato possibile verificare la loro attività con alcuni sequestri di droga (il gruppo non disdegnava di trattare anche cocaina, marijuana e metadone), fra cui anche un discreto quantitativo di acido citrico utilizzato per tagliare l’eroina.

Le risultanze investigative emerse dall’indagine dei Carabinieri di Valledoria hanno portato all’emissione da parte del Tribunale di Sassari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i primi due, mentre per gli altri la denuncia in stato di libertà.

Durante le perquisizioni di questa mattina sono stati sequestrati bilancini di precisione, sostanze per il taglio e 15 grammi di eroina del tipo Brown Sugar purissima in pietra, ancora da tagliare.