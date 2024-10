Ha preso servizio nei giorni scorsi il nuovo comandante della Polizia Locale di Castelsardo. Il dottor Alan Gron, quarantacinque anni, di Sassari, è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari. Ha perfezionato gli studi conseguendo due Master di primo livello in Gestione e Management della Polizia Locale e Diritto della Circolazione Stradale e specializzandosi ulteriormente frequentando un master di secondo livello in Diritto Amministrativo seguito da un altro in Gestione Strategica e Sicurezza Urbana presso le Università di Roma Tre e Siena.

È stato assunto come agente di polizia locale nel 2007 presso il Comune di Sassari per poi vincere il concorso pubblico per ufficiale nel 2010. Ha diretto importanti uffici presso il Comando di Sassari tra i quali il servizio operativo speciale, il servizio operativo centrale e ultimamente era comandante della sezione operativa circoscrizionale di Li Punti/Latte Dolce. Sul piano professionale ha condotto numerose attività di Polizia Giudiziaria ed ha ricevuto un encomio dal Sindaco di Sassari Nicola Sanna per aver assicurato alla giustizia gli autori di un’aggressione a sfondo razziale.

Con ben cinque missioni umanitarie alle spalle, il dott. Gron ha pianificato e coordinato quella del 2012 presso il comune di Mirandola in Emilia Romagna al seguito del sisma, nel 2013 a Olbia e Torpè in Sardegna per l’alluvione del ciclone Cleopatra e infine nel 2016 quella di Amatrice nel Lazio e Norcia in Umbria. Per quella di Mirandola ha ottenuto, assieme agli altri colleghi intervenuti l’elogio scritto al merito civile da parte dell’allora Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Ugo Cappellacci.