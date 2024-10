Nuovo intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento porto al Bastione di Cagliari per cinque turisti rimasti bloccati sull'ascensore per il quartiere Castello. L'elevatore, come accaduto ieri per quello di piazza Palazzo, si è fermato poco prima di raggiungere il livello.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, coordinati dal caposquadra Marco Granara. I pompieri hanno dovuto aprire le porte dell'ascensore e liberare i turisti, già sofferenti per il gran caldo. Una donna si è anche sentita male ed è stata visitata dai medici del 118. Ieri i pompieri avevano soccorso altri 10 turisti intrappolati nell'elevatore.