Notte di straordinari per i Vigili del fuoco a Cagliari, chiamati a intervenire diverse volte fra Sani Michele e Is Mirrionis per roghi appiccati a cassonetti e al di fuori del capoluogo per automobili distrutte dalle fiamme.

Era da poco passata la mezzanotte quando sono stati segnalati alcuni bidoni della carta che andavano a fuoco sui marciapiedi. I pompieri hanno spento le fiamme prima che si propagassero alle auto in sosta e ai portoncini delle abitazioni. Alle 4.30, fra via Is Mirrionis e via Cadello, altri bidoni della carta in fiamme sui marciapiedi e sotto un porticato. Sul posto anche la polizia.

Alle 5.40, a San Michele, il rogo è stato appiccato a cumuli di spazzatura e masserizie.

Poi i Vigili del fuoco sono intervenuti a Sanluri e ad Assemini, dove due automobili sono state date alle fiamme. Si indaga per risalire alle cause degli incendi.