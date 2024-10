Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte a Quartu Sant'Elena, nel quartiere di Flumini, in un'area rurale della via H.Rijn Rembrandt. Qui un incendio ha coinvolto un casolare con materiale e arredi vari all'interno. In fiamme anche un'auto in sosta all'esterno della struttura.

Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando alle 2,45 circa. Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento della sede centrale del Comando di Cagliari, supportata da un'autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.

Nessuna persona risulta coinvolta. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.