“La manifestazione organizzata sabato scorso da Mauro Pili, a cui abbiamo partecipato e che abbiamo sostenuto, ha avuto fra i vari pregi quello di far comprendere chi ha davvero a cuore la questione dei low-cost e dell'aeroporto e chi invece con tattiche incomprensibili ed assurdi silenzi ha favorito l'assessore Deiana nel disegno di smantellare l'aeroporto di Alghero.”

Sono queste le parole del movimento Patto Civico riguardo alla situazione in cui versa l’aeroporto di Alghero e il successivo abbandono della compagnia Ryanair dall’aeroporto della Riviera del corallo.

Sempre in merito, continuano affermando che: “In particolare ha destato più di una perplessità il comunicato stampa congiunto dei due sindaci di Alghero e Sassari che, con un poco credibile "ora basta" hanno voluto dare un segnale di risveglio dal proprio torpore andando contro Deiana, il quale a stretto giro di posta ha loro risposto schiaffeggiandoli in malo modo.

Ciò che disorienta e fa riflettere sono alcuni passaggi della risposta dell'assessore Deiana e che riportiamo all'attenzione dell'opinione pubblica:"entrambi conoscono perfettamente tutti i dettagli della questione Ryan Air e della crisi dell’aeroporto ‘Riviera del Corallo’, sia per averli appresi e discussi innumerevoli volte con il sottoscritto sia per averli compresi e condivisi in altrettante numerose occasioni”.

Parole di protesta nei confronti del sindaco di Alghero, che secondo il movimento non avrebbe difeso gli interessi della città: “Viene quindi da pensare che il sindaco di Alghero conosce, comprende e ha sempre condiviso lo schema della Regione su Ryanair e Sogeaal. Se fosse cosi sarebbe molto grave, perchè il sindaco di una città deve difendere gli interessi dei propri cittadini ed evitare di assecondare, in il disegno di un assessore regionale, che a tutti oramai risulta palese, ovvero quello di smantellare l'aeroporto di Alghero.

Un invito rivolto al sindaco Bruno a prendere parte alla protesta e a opporsi al disegno dell’assessore Deiana: