I giudici della seconda sezione della Corte d’Appello di Milano hanno confermato la condanna di primo grado per Silvio Berlusconi e cioè 4 anni di reclusione per frode fiscale e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Il processo ha riguardato l'acquisizione dei diritti tv delle reti Mediaset per una vicenda che è iniziata circa 10 anni fa. Tra le altre persone implicate nello stesso processo, la Corte d’Appello ha confermato l’assoluzione per il presidente Mediaset Fedele Confalonieri e la condanna a 3 anni di reclusione del produttore statunitense Frank Agrama.