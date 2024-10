Sono arrivati a sorpresa in aula due dei quattro imputati del processo per violenza sessuale di gruppo su due ragazze, avvenuta nel luglio 2019, che si sta celebrando al Tribunale di Tempio Pausania. Edoardo Capitta e Vittorio Lauria hanno voluto essere presenti all'udienza. Oltre a loro sono imputati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e un altro amico, Francesco Corsiglia.

Oggi davanti alla Corte presieduta dal giudice Marco Contu, a latere Nicola Bonante e Marcella Pinna, compariranno altri testi chiamati a deporre dal procuratore Gregorio Capasso. Attesa la deposizione della luogotenente dei carabinieri Cristina Solomita, della Compagnia Duomo di Milano, che ha raccolto la denuncia della ragazza italo norvegese e che ha poi svolto i primi accertamenti tecnici sulle celle telefoniche degli imputati e delle due ragazze.

In aula sarà sentito anche un maresciallo dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia che ha svolto i primi rilievi nella villa della famiglia Grillo, in Costa Smeralda, dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo. A seguire saranno registrate le deposizioni dell'amministratore del Billionaire, il locale dove i ragazzi si sono conosciuti la sera della presunta violenza, di un tassista che ha riaccompagnato al b&b le due ragazze dopo la notte trascorsa a casa di Grillo e di alcuni vicini che soggiornavano nel residence in quei giorni.