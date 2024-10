Restano stazionarie le condizioni della paziente, di 56 anni, ricoverata nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, alla quale è stata diagnostica la meningite del sierotipo Y.

Lo ha comunicato la direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero universitaria che ha emesso un bollettino medico.

"La paziente resta in stato di coma farmacologico e prosegue la terapia antibiotica", hanno precisato i medici. La donna è arrivata tre giorni fa nell'ospedale sassarese a bordo di un'ambulanza del 118 dal paese in cui vive, un piccolo centro dell'Anglona, nel territorio provinciale di Sassari. E’ stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Dopo l'allarme scoppiato in Toscana, è questo il primo caso riscontrato in Sardegna. La donna presentava sintomi molto evidenti, come le piccole macchie rosso porpora e un torpore accentuato, che fanno pensare allo "streptococcus pneumoniae".

Attivati i protocolli di profilassi.