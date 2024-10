Inizialmente si è pensato ad un caso sospetto, che poi ha trovato conferma in ospedale, nella tarda serata, sempre di oggi: un marittimo di origini filippine, in servizio a bordo di un cargo battente bandiera libanese, da diversi giorni accusava sintomi febbrili, tosse e dolori muscolari tanto che, questa mattina, al molo Sabaudo di Cagliari, è stato accompagnato per precauzione in ospedale, per essere sottoposto a tampone.

Sospetti confermati in serata

Intanto dal Santissima Trinità di Cagliari, è arrivata la conferma: il marittimo sbarcato dal mercantile proveniente dal Brasile, è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto era stato prelevato questo pomeriggio dal 118, al Molo Sabaudo, con una operazione in totale sicurezza sanitaria.

Il Cargo ha già abbandonato le coste sarde con l’intero equipaggio, molti dei quali con sintomi, senza prestarsi ad alcuna altra indagine di ricerca del virus in quanto battente bandiera Turca.