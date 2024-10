L'argomento sui finanziamenti assegnati alla cooperativa Spes della diocesi di Ozieri non può essere ridotto alla mera considerazione che si trattasse di un'opera di beneficenza, né al fatto che i fondi in realtà non siano stati utilizzati.

Così il Tribunale vaticano motiva la sentenza, in relazione agli stanziamenti decisi, su indicazione del cardinale Angelo Becciu, per la cooperativa legata alla diocesi logudorese, guidata dal fratello del porporato e altri parenti.

"Il tema centrale resta uno ed uno soltanto: la illiceità della donazione, in guanto effettuata a favore di propri congiunti e quindi in violazione delle già citate norme dell'ordinamento con conseguente uso illecito delle somme di cui il pubblico ufficiale dispone".