Dopo i festeggiamenti per la vittoria che ha portato tanta euforia nelle file del centrosinistra, a distanza di sole 24 ore è iniziata “la ressa” per far parte della squadra di Francesco Pigliaru, nuovo governatore della Sardegna.

A scaldare ancora di più gli animi c’è il caso Barracciu. Ieri, nel corso della trasmissione di Videolina Dentro La Notizia, il professore ha precisato:

"Nella giunta non ci saranno persone che hanno inchieste penali pendenti. Ma se poi dovessero uscire da questa situazione..." Come intendere questa frase? Per il momento l’europarlamentare è fuori dai giochi perché indagata nell'ambito dell'inchiesta-bis sull’uso dei fondi destinati ai Gruppi del Consiglio regionale, se poi dovessero cadere i motivi per cui è stata indagata allora potrebbe esserci, come ha fatto intendere Pigliaru, prospettive in Giunta anche per lei.

Intanto, la risposta della Barracciu, ospite anche lei della trasmissione dopo il presidente, arriva immediata: "Le decisioni verranno prese dal partito che avanzerà le richieste al presidente Pigliaru".

“Non so se mi interesserà entrare in Giunta – ha continuato l’europarlamentare -, ma questo lo deciderà comunque il Pd, non Pigliaru”. Infine, l'affondo su Silvio Lai: "Oramai è un segretario scaduto".