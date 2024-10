Il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, smentisce le notizie relative al possibile attracco della nave Aquarius, che trasporta centinaia di migranti verso Valencia, presso il molo di Arbatax.

La nave dell'Ong SOS Méditerranée ha cambiato rotta nella notte dirigendosi verso le coste della Sardegna, scortata dalla nave Dattilo della Guardia costiera italiana. Si era così fatta strada l'ipotesi che l'imbarcazione potesse fare una sosta nell'isola, ad Arbatax, in attesa che le condizioni del mare migliorassero.

La smentita arriva dal Comune di Tortolì che, in una nota, informa: "In merito all’ipotesi di attracco della nave Aquarius al porto di Arbatax, il Sindaco comunica che dai contatti intrapresi con gli organi competenti, allo stato attuale, l'informazione non trova nessun riscontro. Pertanto le notizie che stanno circolando in rete non corrispondono a realtà".

La nave, dunque, si sarebbe diretta verso la Sardegna per navigare sotto costa, al riparo dalle onde che nelle ultime ore hanno reso particolarmente insidiosa la navigazione verso la Spagna.