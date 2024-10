Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale, per la sanificazione dei locali scolastici della sede di via Salvator Rosa della scuola media "Ugo Foscolo".

La sanificazione si terrà il 15 e 16 dicembre. Le attività didattiche in presenza delle classi e dei rispettivi docenti saranno così interrotte.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di alcuni casi di positività al Covid 19.