Novantaduemila euro di investimento per rifare il look e ammodernare la caserma dei Carabinieri di Sant'Antioco. L'intervento, le cui opere verranno eseguite nella primavera del 2018, riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura per poter risolvere le criticità presenti all'interno e all'esterno dell'edificio. Si tratta di lavori rilevanti che metteranno l'immobile in regola con la normativa vigente.

Nello specifico, si interverrà sulla camera di sicurezza, con ampliamento della superficie calpestabile e adeguamento dell'impianto idrico; verrà installato il sistema di videosorveglianza e si procederà al risanamento delle mura e della copertura, che necessitano di lavori ordinari e straordinari; infine, il progetto prevede anche l'adeguamento degli infissi esterni.

"L'aggiudicazione si terrà il 2 febbraio - annuncia l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Garau - e contiamo di aprire il cantiere nella prossima primavera".