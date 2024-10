E' stata pubblicata la graduatoria definitiva valevole per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Il procedimento amministrativo si chiude con l’adempimento dirigenziale che fa seguito al sorteggio effettuato il 29 Dicembre scorso per definire l’elenco che annoverava diverse posizioni di pari merito tra gli aventi diritto.

Ora, espletata la fase della verifica del possesso e del permanere dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati, si potrà procedere all’assegnazione dei primi dieci alloggi disponibili a Sa Segada. Un passo importante e atteso dalle prime famiglie che attendono di poter entrare in possesso degli alloggi.

L’iniziativa va ad aggiungersi ai venti appartamenti previsti a Caragol, la cui progettazione definitiva è ormai conclusa con la consegna prevista nel 2016, oltre all’intervento già finanziato per Carrabuffas, dove sono in progettazione altri venti alloggi la cui consegna è prevista per il 2017. I tre interventi vanno a colmare uno stato di grave carenza ma è evidente che si rendono necessari interventi aggiuntivi e straordinari, sui quali l’Amministrazione sta lavorando con la massima priorità, in un territorio come quello di Alghero classificato a forte tensione abitativa, dove risultano 441 le famiglie ammesse nelle graduatorie Erp.

Inoltre, attraverso i fondi (3,6 i milioni di euro) sbloccati il 6 febbraio scorso dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda, sarà posssibile procedere con la costruzione di ulteriori 25 nuovi alloggi di edilizia popolare.

Infine, sono in via di predisposizione le linee guida del Piano Urbanistico Comunale (ad Aprile l’approdo in Consiglio comunale), che dovranno pensare prioritariamente a chi non ha una casa, per completare il lavoro dedicato all’emergenza abitativa ad Alghero.