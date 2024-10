"Critichiamo aspramente le scelte del primo cittadino sulle modifiche alla viabilità adottate in questi giorni - afferma Luca Sardara responsabile cittadino del movimento - definendo impensabile in primis il ripetersi della pedonalizzazione di Via Roma già criticata aspramente dai cagliaritani l'estate scorsa; successivamente l’immobilizzazione totale delle vie del centro storico e la zona delimitata da via Dante, Carducci, Bacaredda, Garibaldi, viale Regina Margherita, via Sonnino e infine viale Bonaria, istituendo la "zona 30" assieme alle piste ciclabili le quali riducono la carreggiata nelle vie tra le più trafficate della città, come ad esempio Viale S. Avendrace".

"Come sempre il prezzo di queste insensate decisioni sarà pagato dai residenti, dai commercianti e dai lavoratori - prosegue Sardara - dato che cambiamenti di questa portata dovrebbero essere preceduti da ampi studi sull'individuazione di soluzioni alternative che favoriscano lo scorrere del traffico scongiurando code e attese infinite, da interventi per la creazione di ulteriori parcheggi che rimpiazzerebbero quelli cancellati dalle piste ciclabili e dalle zone pedonali favorendo una migliore organizzazione che a quanto pare manca totalmente".