Sono giorni di angoscia e ricerche per Luigi Cadelano, il marito della donna di Decimoputzu scomparsa nel nulla il 27 febbraio.

Si chiama Gabriella Maxia ed è una casalinga 48enne. L'uomo racconta di essersi svegliato alle 7.30 di quel giorno non trovando in casa la moglie, risultata irreperibile al cellulare. "Non ha lasciato messaggi, aveva con sé il portafoglio con i documenti e il bancomat". I movimenti della carta di credito, secondo quanto emerso, racconterebbero un passaggio a Milano e poi a Zurigo.

Anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" si è occupata della vicenda. La donna si sarebbe allontanata di casa indossando un giubbotto nero con cerniere dorate e pantaloni neri, è alta 1,67 e porta i capelli molto corti.