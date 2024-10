La notizia sta già circolando su facebook, come spesso succede, per quanto i carabinieri non abbiano ancora concluso il loro lavoro. A Carbonia in via Dalmazia, gli uomini dell’Arma locale hanno individuato una struttura abusiva, collocata in un appartamento, adibita a casa di riposo, o meglio a “casa famiglia” per anziani.

L'arresto

In manette, con l'accusa di abbandono di incapaci, il proprietario, un 57enne incensurato, di Domusnovas: l'uomo, per ogni anziano ospite, percepiva indebitamente 1400 euro al mese, somministrando peraltro farmaci senza alcuna ricetta medica e con abuso delle professioni sanitarie come quelle di medico o infermiere.

Intorno alle ore 15, sono immediatamente intervenuti in supporto, per una corretta valutazione di ogni aspetto, i Carabinieri del Nas di Cagliari. All’interno vi erano cinque anziani che sono stati momentaneamente affidati alle rispettive famiglie in attesa di poter reperire strutture idonee che possano occuparsi di loro.

In attesa delle conclusioni dei militari del Nas, si può affermare che quell’appartamento non fosse in grado di garantire i livelli assistenziali minimi, necessari ad assicurare condizioni di vita adeguate e il necessario supporto agli ospiti. Naturalmente tale struttura era sconosciuta all’autorità sanitaria che non poteva quindi esercitare la prevista azione di controllo.