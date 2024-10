“Bisogna fare tutto il possibile per scongiurare una chiusura che, nelle modalità e nei tempi ipotizzati, recherebbe un grave pregiudizio al diritto alla salute dei pazienti”.

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che ha chiesto con un’interrogazione l’intervento del Ministro della Salute per evitare una situazione drammatica. “Se dietro queste scelte aziendali – prosegue l’esponente azzurro - e dietro alle dichiarazioni di facciata in cui si parla della impossibilità di stare al passo con i tempi in realtà ci sono dei ritardi amministrativi nell’erogazione dei fondi regionali o l’insufficienza di tali risorse, che vengano alla luce e si adottino subito i necessari rimedi. Non è pensabile che una struttura che per anni ha garantito cure di alto livello, con rilevante conforto per i pazienti e per le famiglie dall’oggi al domani sia considerata ‘in difficoltà nel fornire le migliori cure possibili’.

Costringere di fatto i malati di tumore ad abbandonare strutture efficienti per rivolgersi ad altre lede i diritti fondamentali di queste persone ed è un’ipotesi scellerata, che deve essere scongiurata a tutti i costi. La politica non può voltarsi dall’altra parte: Governo e Regione – ha concluso Cappellacci - intervengano subito con tutti gli strumenti a disposizione delle rispettive Istituzioni”.