La Polizia di Stato, attraverso gli investigatori della Squadra Mobile, ha arrestato Fabio Mario Zoccheddu, 20enne cagliaritano, resosi responsabile nella flagranza del delitto di “spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”.

Nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Mobile – Gruppo Falchi – nel pomeriggio di ieri nel perlustrare le zone notoriamente frequentate da spacciatori ed assuntori di stupefacenti, nel transitare in via Bosco Cappuccio, hanno notato di fronte all’abitazione di Zoccheddu Fabio Mario, già noto per i suoi precedenti specifici, un gruppo di giovani che dopo aver bussato alla porta di casa dello stesso ricevevano direttamente da lui degli involucri sospetti.

Gli agenti si sono messi in fila come normali acquirenti e quando hanno bussato alla porta Zoccheddu gli ha consegnato una bustina di plastica aperta contente stupefacente.

I poliziotti entrati nell’abitazione hanno effettuato la perquisizione durante la quale è stato trovato dello stupefacente suddiviso in dosi per un peso complessivo 25 grammi di marijuana e 140 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e la somma di 60 euro in banconote di piccolo taglio a conferma che l’illecita attività era appena cominciata.

Zoccheddu è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato presso la sua abitazione in attesa dell’udienza prevista nella mattinata di oggi.