La notizia che il Mistro Kyenge accoglierà il Papa al suo arrivo in Sardegna alimenta le polemiche. Queste le dichiarazioni di Daniele Caruso, Segretario Provinciale di Cagliari "La Destra".

"L'accoglienza del Papa, in Sardegna, da parte del Governo, mi lascia perplesso. Perchè non basta il Presidente della Regione per dare il benvenuto al Papa in Sardegna?

Perchè - prosegue Caruso - il Governo si fa rappresentare dalla Kyenge? A che titolo?

Che c'entra il Ministro dell'Integrazione con la visita del Papa?

Vogliono forse dire che siamo una colonia da integrare?

E allora, perchè la Kyenge, Ministro dell'integrazione, non si occupa dell'integrazione dei sardi senza lavoro e senza prospettive, anziché fare la passerella per accogliere il Papa in Sardegna?

Ovviamente sono ironico, ma il "messaggio" del Governo non è chiaro.

O, forse - conclude Daniele Caruso -, è fin troppo chiaro".