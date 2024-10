“In queste ore decine di cartelle Equitalia, emesse in nome e per conto della Regione Sardegna, stanno arrivando ad altrettanti albergatori. La loro colpa? Essersi fidati della Regione”.

Il deputato sardo Mauro Pili lancia un nuovo allarme e denuncia una situazione che starebbe mettendo in ginocchio diversi imprenditori del turismo in Sardegna. Cartelle di Euquitalia da oltre un milione di euro proprio nelle ultime ore sarebbero state inviate ai titolari delle strutture ricettive di tutta l’isola.

“Si tratta di una vicenda dove incapacità e cialtroneria hanno finito per mettere spalle al muro decine di strutture alberghiere che utilizzarono i finanziamenti della legge 9 per il turismo” spiega Pili.

“Proprio quella legge non è stata notificata all’Europa e soprattutto è stata applicata in modo errato nel bando originale. Ora decine di alberghi rischiano la serrata forzosa, con cartelle milionarie che metteranno in ginocchio strutture già in difficoltà per la crisi economica e per la vessazione fiscale a cui vengono ordinariamente sottoposte”.

“Mi stanno giungendo decine di segnalazioni su questo vergognoso accanimento della Regione verso queste imprese - dice il rappresentate di Unidos -. Per questo motivo ho presentato un'interrogazione alla Camera già nei mesi scorsi. Solleciterò nelle prossime giornate una risposta urgente, ma questo non mi impedisce di ribadire che non avrei mai immaginato un cinismo così gretto di una regione che non solo svende gli albergatori per coprire i propri errori, ma se ne frega di posti di lavoro e sviluppo economico. Tutto questo è semplicemente vergognoso e inaccettabile. Contrasteremo questa vessazione regionale verso i Sardi che hanno avuto l'unica colpa di fidarsi delle loro istituzioni”.