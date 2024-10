Danza, teatro, musica, canto e videoarte per raccontare il “viaggio” nelle sue svariate declinazioni. Si presenta cosi “C.Arte d’imbarco”, lo spettacolo multimediale prodotto da Carovana SMI che andrà in scena domani a Cagliari alle 19.00, presso la sede del Pontificio seminario regionale sardo, in via Monsignor Parraguez, 19 e giovedì 22 dicembre a Sassari, nello Spazio S’Arza, in via Guido Sieni 2/M

L’appuntamento, inserito nel festival delle creatività giovanili “La città che viaggia”, vedrà in scena migranti dai 5 ai 60 anni che raccontano i loro sogni, la vita in Sardegna, quella che hanno lasciato nel loro paese d’origine prima di arrivare qui.

Lo spettacolo, diretto dalla regista Ornella D’Agostino, nasce dall’omonimo progetto pensato per favorire l’integrazione e i processi creativi a 360 gradi. Il debutto risale scorsa estate a Cagliari, mentre a ottobre è stato presentato a Nuoro e Pistoia, dove è stato inserito tra gli eventi della prima edizione del festival MigrArti, organizzato dal MIBACT nell’ambito degli eventi Pistoia Città Capitale Italiana della Cultura 2017.