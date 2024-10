A seguito di una ininterrotta e articolata attività info-investigativa svolta dai militari della Stazione Carabinieri di Tortolì, negli scorsi giorni sono stati esperiti minuziosi accertamenti su persone sospette soggiornanti in un noto villaggio turistico della costa ogliastrina.

All’esito delle risultanze pervenute anche da altri Comandi Arma della Penisola, si sarebbe appurato che 10 persone, di cui la maggior parte con importanti precedenti per criminalità organizzata di stampo camorristico operante tra i quartieri di Napoli Barra e San Giovanni a Teduccio, avrebbero indebitamente utilizzato, al fine di trarne profitto, non essendone titolari, carte di credito falsificate ed alterate, al fine di acquistare il soggiorno presso la struttura turistica, per importi complessivi di migliaia di euro utilizzando documenti di identità falsificati.

Le perquisizioni delegate dalla Procura di Lanusei avrebbero consentito di raccogliere ulteriori significativi elementi di prova, portando inoltre al sequestro di una banconota da 50 euro abilmente contraffatta.