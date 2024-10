Con un avviso pubblico, il Comune di Torralba ha comunicato che, a partire da oggi 16 aprile, sarà possibile richiedere l’emissione della Carta d’Identità Elettronica (Cie).

Quest’ultima, che andrà a sostituire il vecchio documento cartaceo, viene emessa e stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. A quest’ultimo dovrà essere inoltrata la richiesta telematica da parte dell’ufficio anagrafe, insieme alla fotografia del richiedente e alle impronte digitali.

La Carta verrà rilasciata entro 6 giorni lavorativi dalla data di invio dell’istanza e potrà essere richiesta non prima di 180 giorni dalla naturale scadenza del vecchio documento. Il Comune consiglia di recarsi all’ufficio preposto tramite appuntamento in maniera tale da evitare le lunghe file dovute ai tempi per l’invio della procedura (tra i 20 e i 40 minuti).

I costi saranno di 22,21 euro in caso di primo rilascio o del rinnovo alla scadenza e di 27, 21 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento. Il pagamento potrà essere effettuato presso il conto corrente postale n. 12458071 intestato a “Comune di Torralba servizio di tesoreria”, con causale: “ nome cognome rilascio Carta di Identità Elettronica”. Il bollettino precompilato potrà essere ritirato presso l’ufficio anagrafe.

La Cie avrà una validità di 10 anni per i maggiorenni, 3 per i minori di 3 anni e di 5 per quelli di un’età compresa tra i 3 i 18 anni. Chi dovesse recarsi all’estero, sulla stessa dovranno essere indicati i nomi dei genitori o di loro delegati mentre il minore di 14 anni potrà viaggiare con uno dei genitori o suo delegato.

In base alla circolare numero 4 del 31 marzo 2017, il Ministero dell’Interno autorizza il rilascio del documento d’identità cartaceo in caso di documentata urgenza dovuta a urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche e ai cittadini iscritti all’AIRE.