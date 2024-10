È stato avviato anche a Porto Torres il servizio di rilascio della carta d'identità elettronica. Negli Uffici Demografici sono attivi i macchinari, il lettore ottico e il raccoglitore di impronte digitali e sono già in essere le procedure per il rilascio del nuovo documento agli utenti che devono rinnovare la carta d'identità.

La procedura del Ministero dell'Interno prevede che il cittadino debba recarsi in Comune munito di fototessera. All’atto della richiesta dovrà presentare il codice fiscale o tessera sanitaria, al fine di velocizzare le attività di registrazione.

Per il rilascio della Carta d'identità elettronica bisognerà versare la somma di 22,21 euro 16,79 euro a favore del Ministero dell'Interno, il resto per spettanze alla tesoreria comunale per i diritti fissi e di segreteria).

Gli utenti riceveranno il documento in Comune entro sei/dieci giorni lavorativi dalla richiesta.