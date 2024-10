“E’ arrivata la prima carta d'identità elettronica del nostro Comune, il Sindaco Enrico Collu ha fatto da "cavia", tutto è andato per il verso giusto e la carta è arrivata in Comune dopo sei giorni lavorativi esatti”.

Dalla pagina istituzionale di FB del municipio di San Sperate, la comunicazione ufficiale con la sperimentazione-progetto sul nuovo documenti di identità: “Ricordiamo per chi volesse rinnovare la propria CI – si legge - può prendere appuntamento presso l'ufficio anagrafe.

Occorre esibire il versamento di euro 22,21, portare una fotografia recente di buona qualità (sfondo bianco obbligatorio altrimenti il sistema non lo riconosce), tessera sanitaria. È possibile indicare se si vuole donare gli organi prima di iniziare le operazioni di acquisizione dati (quindi occorre ricordarsi di chiederlo preventivamente al funzionario).



Per i bambini sotto i 12 anni non verranno acquisite in sistema le impronte digitali (obbligatorie per tutti gli altri), ricordiamo infine che la nuova carta può essere richiesta solo nei casi di: deterioramento; scadenza della CI; smarrimento o furto (va allegata denuncia di smarrimento o furto presentata alle forze dell'ordine).