Allarme questa mattina, alle 6.45 circa, ad Abbasanta. La Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio sviluppatosi all’interno di una carrozzeria poco fuori dal paese, in via Alghero.

Sul posto è stata tempestivamente inviata una squadra del distaccamento di Abbasanta, che ha domato rapidamente le fiamme e attivato la procedura di messa in sicurezza dell’edificio.

Non risultano feriti. Le cause dell’incendio sono in via d’accertamento.