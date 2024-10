Super lavoro dei commessi e magazzinieri al centro commerciale Carrefour di Quartu. Il violento temporale che ha letteralmente messo a mollo l’hinterland cagliaritano, non ha risparmiato la sua furia improvvisa allagando diverse corsie e reparti, spiazzando la direzione che è dovuta correre immediatamente ai ripari.

In primis per la sicurezza della stessa clientela che, a quell’ora, intorno alle17, ha visto in diretta il finimondo: l’acqua piovana è penetrata dalle uscite di sicurezza e dalle stesse porte automatiche di ingresso delle gallerie. Sono state utilizzate anche le macchine per la pulizia delle corsie per eliminare il disagio. La situazione è poi tornata gradualmente alla normalità dopo un’ora.