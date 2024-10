Sempre nella giornata di ieri, a Quartu Sant’Elena, i militari della Sezione Radiomobile, agli ordini del Maggiore Valerio Cadeddu, hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un 34enne e una 38enne, entrambi di Mandas, i quali, poco prima avevano asportato dagli scaffali del centro commerciale “Carrefour”, cosmetici di vario tipo per un valore di 335 euro ed avevano tentato di oltrepassare le casse. I due giovani venivano bloccati all’uscita dell’esercizio commerciale dal personale della Vigilanza Tiger e consegnati al personale operante dell’Arma.