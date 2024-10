La Pro loco di Thiesi ha reso noto il programma del “Carrasegare in Bidda” 2018. Il primo appuntamento è per domenica 11 febbraio alle 15.30, in via Repubblica, con la sfilata dei carri e delle maschere. Subito dopo, ci si sposterà nella sede istituzionale di via Garau per trascorrere una serata all’insegna della musica, delle danze e delle frittelle. Quest’ultima ospiterà, nella giornata di sabato 17 febbraio alle 13.00, la tradizionale “Fae e Lardu”.

L’anteprima de “Su Carrasegare a Tiesi” sarà il 3 di febbraio alle 18.00, con la festa della birra artigianale. Presso il pub dei “Carrubi” si terrà, infatti, una degustazione delle birre prodotte dai birrifici “Nora” di Oliena” e dai quelli locali “Seddaiu” e “Isola”. La serata sarà animata dalla musica di Fabry DJ. Per l’occasione sarà offerto un apericena.

Tra gli altri eventi, sempre ai “Carrubi”, il 9 febbraio il “Carnevale a tutto ballo” con Rino Cossa, il 10 alle 17.00 con la festa di carnevale per i bambini seguita, alle 22.00, dal “Carnival party” con Dj Ichnos” e il 17 alle 22.00, il “Carnevalone” con Dj Alex Mò.