Si è conclusa con un grande successo di pubblico la prima edizione di Carrasciari al corso” evento organizzato dall'associazione Tusitala storytelling all'interno del progetto “Racconti erranti” per la direzione artistica di Monica De Murtas.

Ieri, infatti, un folto pubblico ha invaso il centro storico di Sassari per assistere all’iniziativa resa possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna e dell'associazione “Il corso”.

il grande successo dimostra ancora una volta che il centro storico è amato dai sassaresi che non perdono occasione di frequentarlo quando si organizza qualche evento di cultura e intrattenimento.

“Dopo l'ottimo riscontro di pubblico di 'Su mortu Mortu il nostro Halloween' e dell'iniziativa promossa recentemente dal comune in occasione dell'Epifania – ha dichiarato De Murtas – abbiamo pensato che fosse importante riportare anche il carnevale nel centro antico della città”.

Centinaia di bambini hanno risposto all'invito di Tusitala riversandosi nell'area truccabimbi allestità da Magorì e partecipando ai giochi organizzati dall'associazione “ABC” capitanata dal Cappellaio Matto Giomaria Carboni.Tra le attività pensate per le mascherine anche una piccola corsa alla stella in stile Sartiglia in cui i più piccoli hanno scoperto una delle antiche tradizioni del Carnevale sardo.

“L’obiettivo di Tusitala è non solo quello di riportare in centro divertimento e allegria -prosegue De Murtas - ma anche di raccontare e restituire alle nuove generazioni le preziose usanze della nostra isola”.

Grazie a Luisella Conti e Fabio Loi è stato possibile riproporre maschere antiche appartenenti alla tradizione sarda e nazionale, costumi della tradizione veneziana, personaggi buffi e giocherelloni.

Apprezzamento anche per l'allestimento della “Scenosist” di Titti Sisto che non solo ha illuminato l'intera strada ma anche ridato vita per una sera ad uno spazio maestoso e accogliente che ultimamente è chiuso al pubblico, quello della galleria dell'ex cinema “Quattro Colonne”, dove si sono esibiti gli attori Federico Pinna e Iole Scarduzio e le danzatrici Valentina Solinas e Alice Sassu.

Per una sera anche i più grandi hanno ceduto al fascino del travestimento e danzato insieme ai bambini nello spazio dance allestito in piazza Nazario Sauro con le macchine sparabolle e coriandoli di Giambattista Cuguttu sino alla sfilata e all'immancabile frittellata finale con cui si è concluso l'ultimo giorno di carnevale dedicato alla città.