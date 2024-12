"Anche in questi giorni si mostrano le grandi criticità del trasporto aereo, con prezzi che raggiungono livelli incredibili, in particolare modo per le Isole. Più gli aerei sono pieni, più i biglietti aumentano e si raggiunge l'assurdo che, in Sardegna dove c'è un regime di continuità territoriale, i biglietti per i residenti terminano e un biglietto Cagliari-Milano raggiunga il prezzo di 500 euro. Come possono finire i biglietti per i residenti? È sfruttare la necessità di non avere alternative. Occorre cambiare le norme europee sulla concorrenza e distinguere chi viaggia per turismo una tantum e chi per tornare a casa, per lavoro e per salute."

Sono le dichiarazioni di Salvatore Deidda, deputato di Fdi e Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, in merito alla situazione sul caro voli che vede coinvolta la Sardegna, con i prezzi dei biglietti che hanno già sfondato la soglia dei 600 euro a passeggero per alcune tratte, come aveva affermato Assoutenti, mentre monitorava l'andamento dei prezzi nel comparto.

"Inutile dire, da parte delle compagnie aeree - aggiunge Deidda - che la causa è l'addizionale o che serve più concorrenza. Gli aerei e le compagnie sono quelle. Ne parlerò con il Ministro Foti e il Vicepresidente della Commissione Europea Fitto, inviando i risultati dell'indagine conoscitiva della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati e spiegando l'esperienza personale di un pendolare" conclude Deidda.