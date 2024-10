"Quella ottenuta dalla Regione e dai consumatori contro i soprusi dei signori del mare -dice il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci- è una vittoria sulla quale sventola la bandiera dei quattro mori, quella di tutti i sardi. Non è certo per caso il fatto che questa battaglia sia stata condotta con il contributo qualificato e determinante del Partito Sardo d'Azione. La guerra non è ancora finita ed è necessario affrontarla con tutte le forze che non intendono accettare passivamente le angherie degli armatori. Le ragioni di allora sono oggi confortate e rinforzate dai risultati concreti e richiedono una riflessione profonda affinché il percorso avviato ed il lavoro, nel quale e' diventata sempre più marcata la matrice sardista, non sia perduto né affievolito, ma venga ripreso con maggiore vigore. L'auspicio -conclude Cappellacci- é quello di ritrovare le ragioni che ci hanno unito per tornare a combattere insieme con la passione, il coraggio e con quel grande desiderio di liberare la Sardegna e i sardi da gioghi antichi e da poteri, tutt'altro che occulti, ma forti economicamente e protetti a Roma e perfino in Sardegna da sponde politiche compiacenti".