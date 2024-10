Le consigliere regionali Laura Caddeo e Maria Laura Orrù hanno presentato una mozione sulla situazione di precarietà economica scatenata dall’incremento dei costi di energia, carburanti e materie prime e sulla situazione di crisi nella quale versa la Sardegna che, scrivono, "causa la congiuntura internazionale e la guerra in Ucraina, si è ulteriormente aggravata.

Caddeo e Orrù chiedono al governatore Solinas "la convocazione di un tavolo interistituzionale, partecipato da Enti Locali, Forze Sociali, Categorie produttive e Terzo Settore per concertare e codecidere le misure urgenti necessarie per far fronte alla situazione attuale e, soprattutto, per individuare le misure strutturali indispensabili per garantire un futuro alla Sardegna e ai Sardi, a partire dalla rivisitazione del Piano Energetico e Ambientale ed alla destinazione delle ingenti risorse disponibili da PNRR e altre fonti di finanziamento (FEASR, FSC, POR, FESR, FSE,…), così da incanalarle in un vero e proprio Nuovo Piano di Rinascita della Sardegna".

Alla mozione, sottoscritta anche dai consiglieri Antonio Piu e Diego Loi, da quelli del Movimento 5 Stelle Li Gioi, Manca, Solinas, Ciusa e di LEU Sardina, Lai e Cocco, è seguita una richiesta di convocazione urgente del Consiglio regionale.