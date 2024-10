La manifestazione del movimento spontaneo di cittadini, pastori, autotrasportatori e imprenditori contro l'impennata generale dei prezzi, in programma inizialmente il 2 aprile a Ozieri nella frazione di San Nicola ma rinviata a causa del maltempo, si terrà sabato prossimo, 9 aprile, sempre alle ore 19.

Il 19 marzo scorso allevatori, agricoltori, artigiani, commercianti e famiglie si erano riuniti per protestare contro il caro carburante e l'aumento del prezzo delle materie prime e proporre le soluzioni più adatte. Istanze che ribadiranno sabato prossimo, come spiegano gli organizzatori: “Sarà l’occasione per raccogliere le richieste e metterle nero su bianco e per l'organizzazione di un coordinamento".

“Tutti sono invitati tutti a partecipare – fanno sapere -. Continuiamo uniti in un'unica voce. Dobbiamo essere tanti. Ci teniamo a precisare che anche questa volta sono invitati i sindaci, se realmente vogliono rappresentare i propri cittadini. Pertanto, è richiesta la presenza almeno di un referente Anci Sardegna. Nel frattempo, le tessere elettorali di una Regione allo sfascio sono in fiamme".

Raggiunto telefonicamente la scorsa settimana, il presidente dell’Anci Emiliano Deiana aveva dato conferma della sua partecipazione. “Illustrerò le nostre posizioni che sono certamente di sostegno alle rivendicazioni dei lavoratori – afferma -. Stiamo affrontando una crisi di sistema e non di comparto”. Nei giorni scorsi lo stesso Deiana ha inviato una lettera alle autorità politiche regionali e ai parlamentari sardi per sottolineare la situazione “di estremo disagio che si respira nelle Comunità sarde e fra le categorie produttive per via dell’aumento dei costi dell’energia, dei carburanti e, in generale, delle materie prime".

Leggi anche: Manifestazione dei lavoratori i 2 aprile. Il sindaco di Ozieri: "Settore primario fondamentale per il territorio"