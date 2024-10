I prezzi di benzina e gasolio stanno subendo negli ultimi giorni pericolosi incrementi, afferma l'associazione Codacons in una nota, e già in molti distributori è stata sfondata la soglia di 1,90 euro al litro, con la benzina che arriva a costare 1,906 euro/litro in diverse zone del paese.

"Si prepara la solita estate di fuoco per gli automobilisti italiani, abituati oramai a subire rincari dei listini in occasione delle partenze per le vacanze - denuncia il Presidente Carlo Rienzi - Aumenti dei carburanti che avranno ripercussioni negative su tutta l'economia, determinando rincari generalizzati dei prezzi al dettaglio e spinte al rialzo dell'inflazione.