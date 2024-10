“Aiutare uno dei comparti più colpiti nell'isola non solo è indispensabile ma è anche possibile, ad esempio ricalcando gli interventi della Regione Sicilia, che ha già stanziato 10 milioni a fondo perduto per le imprese locali di autotrasporto merci per conto terzi che operano sullo Stretto di Messina".

Lo chiede alla Giunta Solinas la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), facendo seguito all'allarme lanciato da Cna Sardegna, che nell'ultimo dossier del Centro studi evidenzia situazioni critiche in particolare per i settori delle costruzioni e dell'autotrasporto.

"E' soprattutto in situazioni di emergenza come queste che la Regione deve utilizzare tutti gli strumenti finanziari a disposizione - aggiunge la parlamentare - e valorizzare al massimo le prerogative dell'autonomia. Lo stanno facendo Regioni speciali come la Sicilia con l'autotrasporto e il Friuli Venezia Giulia con i carburanti alla pompa e dunque - conclude Mura - si muova anche la Giunta Solinas".