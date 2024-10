E' tutto pronto per la protesta in programma domani sulle strade della Sardegna contro il caro carburanti. Domani, dopo le manifestazioni dei pastori di sabato contro i rincari del gasolio agricolo, tocca ai camionisti e agli autotrasportatori. I mezzi pesanti si ritroveranno davanti a porti e zone industriali dall'alba e a oltranza, sino a quando non arriveranno risposte o soluzioni da Cagliari o da Roma.

In una mobilitazione a parte, ma ugualmente contro il caro gasolio, saranno impegnati anche i pescherecci dello strascico della marineria di Porto Torres. Domani mattina rimarranno ancorati alla banchina del molo Segni.

Gli autotrasportatori andranno avanti con lo sciopero sfidando il no della commissione garanzia. Divieto che - spiegano alcuni referenti del movimento spontaneo - riguarda una manifestazione nazionale di una sigla sindacale (Trasportounito). Così gli autotrasportatori sardi sostengono: "Siamo liberi di sistemare i nostri mezzi dove ci pare".

Le autorizzazioni sono arrivate dalle Questure che hanno però posto dei limiti da rispettare. I camionisti saranno a Cagliari al porto storico (ingresso merci) e nello scalo industriale di Macchiareddu. Ma sono previsti presidi anche davanti alle zone industriali di Samatzai, Monastir, Villacidro e forse anche di fronte alla Saras. Protesta anche al porto di Oristano. E poi camion anche a Porto Torres, molo Asi, a Olbia, Isola bianca, a Nuoro Pratosardo e nella zona industriale di Tossilo-Macomer. La protesta comincerà all'alba e i manifestanti contano di tornare a casa non prima dell'indomani, quando si conoscerà l'esito del tavolo tecnico sulla vertenza.

Le risposte, però, avvertono autisti e camionisti "devono essere fatti, non parole: taglio accise e prezzo del gasolio ribassato tenendo presente la media degli ultimi tre quattro anni". Tra i promotori anche le donne del comparto: soprattutto titolari di imprese.

"Dalla prima mattina di lunedì 14 marzo, in prossimità dell'entrata in porto dal viale La Playa ed al Porto Canale, sono previste due manifestazioni di camionisti contro il caro carburanti. Potrebbero verificarsi, pertanto, rallentamenti al traffico privato ed alla circolazione dei mezzi pubblici". Lo fa sapere, con un avviso alla popolazione, il Comune di Cagliari in merito ai presidi annunciati.