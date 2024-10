L'Amministrazione comunale di Cagliari aderisce, come tanti altri comuni italiani, alla campagna contro il caro bollette promossa dall'ANCI e spegnerà le luci del Palazzo Civico nella serata di giovedì 10 febbraio.

“Siamo concentrati sul come sfruttare al meglio le opportunità offerte dai fondi Pnrr - afferma il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - per sviluppare progetti che guardino al futuro e invece ci troviamo a dover far fronte alle conseguenze del Covid e al rincaro delle bollette.”

“E’ una situazione paradossale - aggiunge il sindaco - e proprio oggi ne ho parlato con il ministro Enrico Giovannini che ho incontrato a Roma per discutere di Pnrr per la città metropolitana di Cagliari. Auspico che il Presidente Mario Draghi intervenga contro il caro bollette. Da un lato abbiamo opportunità importanti e dall'altro rischiamo di non gestire l'ordinaria amministrazione e di tagliare i servizi essenziali”.