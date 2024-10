Dopo i considerevoli aumenti dell’elettricità, il primo cittadino di Ilbono decide di fare quel che i cittadini hanno già scelto per le proprie abitazioni e tasche: risparmiare. L’obiettivo del sindaco Gianpietro Murru è quello di non aumentare le tasse comunali e di sostenere gli aumenti dell’elettricità autonomamente, garantendo comunque ai cittadini, sicurezza e illuminazione notturna.

La giunta comunale, dopo aver visionato gli aumenti del fornitore dell’energia elettrica a gennaio 2022, nei quali si evince un sostanziale aumento del prezzo dei KiloWatt ore di consumo, ha proiettato la spesa annuale che il Comune avrebbe potuto sostenere nell’arco dell’anno, stimando un incremento di circa € 25.000,00/30.000,00. Tale aumento è risultato insostenibile dalle casse comunali, nonostante il Governo Italiano abbia preventivato un aiuto a tutti i comuni italiani.

Tratte queste considerazioni, il comune ha pensato di agire nel breve periodo per ricorrere nell’immediato ai ripari. Da qui l’idea di spegnere i lampioni in zone e vie che non creino pericoli o danni a persone o cose che in transito nelle zone interessate dalla disattivazione. Tale operazione consentirà la diminuzione del costo dell’energia elettrica dell’impianto d’illuminazione pubblica di circa 1/3 del costo complessivo che si dovrà sostenere in futuro, in attesa che l’Amministrazione preveda e indirizzi gli uffici alla sostituzione delle attuali plafoniere con quelle a LED di ultima generazione.

In termini economici, il risparmio previsto per lo spegnimento dei lampioni pubblici, è stimato in € 13,00 per ogni singolo palo che sarà disattivato. I pali scelti sono 70 e quindi il Comune godrà di un risparmio totale di € 910,00.

L’Amministrazione intende comunque eseguire la manutenzione degli impianti dell’illuminazione pubblica per diminuire i costi relativi alle bollette dell’energia elettrica e adottare tutte le misure ritenute idonee per segnalare nei tratti interessati sia la riduzione della luminosità che la velocità massima di percorrenza con appositi cartelli stradali.