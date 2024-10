E' prevista per la mattinata di domani, 21 ottobre, a Sassari, la manifestazione di protesta degli studenti e lavoratori pendolari di Logudoro e Goceano contro il caro biglietti dell'azienda di trasporti pubblici Arst.

Il corteo partirà da Via Padre Zirano per dirigersi verso la sede Arst in Viale Porto Torres, dove si terrà un picchetto di protesta.

"I trasporti dell'isola – spiegano in un comunicato gli organizzatori dello sciopero – non sono mai stati tali da poter essere definiti un vero servizio pubblico. Sono tanti gli studenti e i lavoratori pendolari che fanno uso dei mezzi Arst e tanti, troppi, sono gli importi che devono essere versati per usufruire di questi mezzi pubblici".

Ancora: "Ultimamente ci sono stati aumenti che pesano notevolmente sulle famiglie e da tempo girano voci su una possibile privatizzazione. Opponiamoci a tutto questo, rivendichiamo l'abolizione delle attuali tariffe, solidarizziamo coi lavoratori Arst, impediamo una già quasi decisa privatizzazione".