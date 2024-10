Per fare il pieno di gasolio a un Tir servono 1.300 euro, "non è una cosa leggera". A dirlo è il presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, intervenuto alla presentazione della prossima manifestazione dedicata al settore, Transpotec Logitec, a Fiera Milano.

"Con l'intervento del viceministro Bellanova - ha aggiunto - sono stati stanziati 500 milioni che si andranno ad aggiungere al taglio di 21 centesimi al litro delle accise. È un problema reale e urgente, ma quando poi si tratta di rendere operativi i provvedimenti si rallenta. Dobbiamo accelerare e realizzare i protocolli d'intesa sottoscritti nei ministeri" ha spiegato.

Concorde Enrico Finocchi, presidente dell'Albo degli autotrasportatori, organismo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: "Stiamo lavorando perché il settore si rafforzi e sia in grado di vincere le sfide che l'economia propone - ha assicurato - tra queste sfide c'è sicuramente la sostenibilità e la transizione ecologica. Ma c'è bisogno di un incentivo in questo momento, di mantenere in piedi le aziende che faticano a produrre. Credo che con un sistema che ha messo in piedi Il governo, nei limiti di quello che è stato possibile, questo si riesca a mettere in campo. Bisogna investire. I fondi il ministero li sta mettendo in campo, ma si deve erogarli in fretta perché c'è un problema di mancanza di liquidità".

Per Finocchi, "il mondo del trasporto deve cambiare, abbiamo ancora una media di piccole imprese in Italia, imprese artigiane, anche monoveicolari, che stentano a rimanere sul mercato. C'è bisogno di fare squadra per sostenere l'economia italiana".