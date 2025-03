Negli ultimi anni, il mercato immobiliare in Sardegna ha registrato un significativo aumento dei canoni di locazione, con alcune città che emergono per i costi particolarmente elevati.​

GALLURA

Olbia si distingue come la realtà più cara dell'Isola. Secondo le rilevazioni di immobiliare.it, il costo medio degli affitti supera i 17 euro al metro quadro in viale Aldo Moro, dove chi vuole acquistare un appartamento deve essere disposto a pagare oltre 2.400 euro al metro quadro. I prezzi lievitano in maniera importante spostandosi verso Murta Maria (oltre 3.200 €/mq per gli acquisti), Pittulongu (oltre 3.600 euro al metro quadro) fino ai circa 5mila €/mq di San Pantaleo e Porto Rotondo.

Acquistare un immobile nel territorio di Arzachena costa in media 5.200 €/mq a Baja Sardinia e oltre 7.300 €/mq a Porto Cervo. ​

CAGLIARI E SUD SARDEGNA

Anche a Cagliari il caro affitti rappresenta una questione molto dibattuta. In zone centrali come Villanova e San Benedetto, il canone mensile per un trilocale può facilmente superare i 900 euro con una media di 13,53 euro/mq. Nelle zone Bonaria, Monte Urpinu, Poetto, La Palma e Saline i prezzi d'acquisto sono alle stelle con oltre 3.100 euro/mq. ​Nel territorio circostante, Pula guida il mercato con una media di 2.800 €/mq.

Nel Sud Sardegna, Domus de Maria è il comune con le case più care (oltre 3.700 €/mq di media), seguita da Villasimius (3.400 €/mq), Castiadas (3.200 €/mq) e Muravera (2.200 €/mq).

SASSARI E ALGHERO

A Sassari le zone più in sono Serra Secca (1.550 €/mq) e La Corte-Palmadula (1.700 €/mq), mentre fra centro storico e San Giuseppe è possibile assicurarsi un appartamento al costo medio di (1.100 €/mq).

Le quotazioni immobiliari per Alghero si aggirano attorno ai 2.810 €/mq per gli acquisti e 13,26 €/mq per gli affitti. Un appartamento nel centro storico costa oltre 3.000 €/mq ​. Di 2.700 €/mq è la media per chi vuole investire sul mattone a Stintino.

NUORO E ORISTANO

A Nuoro, a febbraio 2025, le vendite si attestano attorno ai 1.200 €/mq con Orosei, Baunei e Tortolì paesi più cari della provincia.

Oristano ha una media di 1.400 €/mq con Cabras, Arborea e Santa Giusta a dominare il mercato immobiliare della provincia con i prezzi più alti (1.200 €/mq di media).