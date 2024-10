Nelle settimane in cui si è tornato a discutere in maniera animata del caro affitti per gli studenti universitari italiani, Sassari sembra essere un'isola felice in quest'ambito. Le richieste avanzate all'Ersu, infatti, sono state tutte soddisfatte. Non solo: posti sono rimasti liberi 42 posti.

Lo scorso febbraio, l'ente regionale per il diritto allo studio li ha messi a disposizione a prezzi calmierati per il resto degli studenti senza requisiti di redditi: si parte da 170 euro al mese in camera doppia sino a 225 euro in singola. In tutto Sassari accontenta circa 485 universitari.

A Cagliari, invece, come riportato dall'Ansa si parla di netta riduzione dei posti letto disponibili rispetto a dieci anni fa. Almeno 325, ricorda Matteo Pisu, coordinatore di UniCaralis e rappresentante della facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali e del dipartimento di Giurisprudenza.

Al momento nel capoluogo sono aperte via Businco e via Trentino. In via Businco a disposizione 157 stanze, 11 singole, il resto doppie. In via Trentino i letti sono 237, 42 singole, 186 doppie, 9 per studenti con disabilità. Dai documenti in possesso degli universitari risulta che su 1.052 richiedenti, 277 sono risultati non idonei.

La crisi degli alloggi ha convinto la Regione Sardegna a stanziare complessivamente 3,8 milioni di euro come contributo del fitto casa per l'anno accademico 2022/2023 a favore dei fuori sede. "Troppo pochi - denunciano gli studenti che anche a Cagliari hanno piantato la loro tenda all'ingresso del polo universitario dell'ex clinica Aresu a Cagliari - una cifra ridicola vista la colossale crisi abitativa e il caro affitti".

Gli stessi denunciano rincari pesanti: da 250-300 euro a camera, ma la domanda supera l'offerta. A breve, nel capoluogo, è prevista l'apertura di un nuovo campus in viale La Playa. In arrivo 540 posti letto, 1.400 metri quadri di mensa, 2.500 metri quadri di servizi ricreativi, 500 metri quadri di palestra e 22.000 metri quadri di parcheggi su un'area di 21.747,83 mq. Tra le voci di spesa anche la riqualificazione edilizia delle case dello studente e delle mense universitarie cagliaritane per un importo di oltre 7,3 milioni.